광진구, 60~74세 구민 대상 백신접종 추진

5월6일부터 6월3일까지 연령대별 사전예약...27일부터 지역 내 100개 위탁의료기관에서 순차적 접종

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 이달부터 만 60~74세 구민을 대상으로 코로나19 아스트라제네카(AZ) 백신접종을 추진한다.

구는 지난 6일부터 70~74세, 10일부터 65~69세 구민을 대상으로 접종 사전예약을 진행 중이며, 13일부터는 60~64세 구민을 대상으로 사전예약을 시작한다.

사전예약은 오는 6월3일까지 사전예약시스템 홈페이지 또는 질병관리청, 보건복지상담센터, 광진구 백신접종콜센터를 통해 가능, 예약 시 원하는 접종일자와 장소를 선택할 수 있다.

또 자녀 등이 대리예약도 가능, 온라인·전화 예약이 어려운 어르신의 경우 신분증 또는 본인명 휴대폰을 지참하여 동주민센터로 방문하면 예약을 도움 받을 수 있다.

접종 장소는 지역 내 위탁의료기관 100개소 중 이용이 편리한 곳을 선택할 수 있고, 자세한 예약일정과 위탁의료기관 목록은 구 홈페이지와 공식 블로그에서 확인할 수 있다.

접종은 이달 27일부터 65~74세 구민과 만성중증호흡기질환자, 6월7일부터 60~64세 구민과 교사·돌봄인력, 사회필수인력, 보건의료인 등을 대상으로 순차적으로 진행된다.

이에 앞서, 김선갑 광진구청장은 지난 10일 구민들이 예방접종에 동참할 수 있도록 접종대상과 일정을 안내한 영상 메시지를 제작했다.

영상은 광진구청 홈페이지와 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

김선갑 구청장은 “이달부터 60세 이상 74세 이하 구민들의 사전예약과 접종이 시작된다”며 “접종자가 늘어날수록 감염자는 줄어든다. 집단면역 형성을 통해 광진구가 코로나로부터 안전한 지역이 될 수 있도록 백신 접종에 꼭 동참해주시길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr