가수 선미가 SNS서 패션 감각을 뽐냈다.

선미는 최근 자신의 SNS 계정에 브라톱 스타일링이 돋보이는 사진 여러장을 게재했다.

공개된 사진 속 선미는 오렌지색 브라톱에 베이지색 데님 재킷과 바지를 입고 거울 앞에서 포즈를 취하고 있다.

