▶황명남씨 별세. 황종현(SPC삼립 대표이사)씨 부친상= 5월 12일 오전 6시 45분,서울아산병원 장례식장 35호실, 발인 5월 14일 오전 7시, 장지 양주시 주내선영

