광주은행, 7월4일까지 ‘오픈뱅킹 함께해요’ 이벤트 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 오는 7월 4일까지 ‘오픈뱅킹 함께해요’ 이벤트를 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 이벤트는 ▲광주은행 오픈뱅킹 서비스 신규 가입 후 다른 금융기관 계좌에서 광주은행 본인 계좌로 이체한 고객 ▲이벤트 기간 내 광주은행 적금 가입 후 다른 금융기관에서 신규 적금 계좌로 오픈뱅킹 자동출금서비스를 신청한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 4000명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 제공한다.

이벤트 참여는 문자 및 휴대폰 마케팅 동의 고객에 한하며, 이벤트 요건 충족 시 자동으로 응모된다.

또 이벤트 경품 지급은 시행일 이후 2주차 단위로 1000명씩 총 4회에 거쳐 추첨을 통해 휴대폰 문자 발송될 예정이다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 광주은행 홈페이지에서 확인 가능하다.

조정민 광주은행 디지털사업부장은 “오픈뱅킹서비스 제공 참가기관이 점차 확대되는 등 금융과 비금융, 빅테크 기업의 다양한 금융서비스가 쏟아지는 가운데 고객의 니즈를 반영한 광주은행만의 특화된 디지털금융 서비스를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr