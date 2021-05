부천시, 도시개발사업지 오정 군부대 토양오염조사 하반기 착수

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 본격적인 오정군부대 도시개발사업에 앞서 올해 하반기부터 토양오염정밀조사에 착수할 예정이라고 12일 밝혔다.

현재 오정 군부대 부지는 토양환경보전법에 의거 국방·군사시설 부지에 적용되는 '3지역' 기준으로 정화돼 있다.

이에 시는 부대이전 후 도시개발시 친환경 주거단지 조성에 걸맞게 토양오염 대책 기준 최고 등급인 '1지역' 기준으로 상향 정화 후 개발을 추진한다는 방침이다.

시는 토양오염과 관련된 구체적인 일정에 대해 국방부와 협의 중에 있으며 군부대 현대화(이전) 완료 전까지 토양오염정밀조사를 마칠 계획이다.

이어 그 결과에 따라 2025년 오정동 군부대 일원 도시개발사업이 준공되기 전까지 토양오염정화 작업을 완료키로 했다.

오정 군부대 도시개발사업(오정동 148번지 일원, 약44만㎡)은 2023년까지 부대이전 후, 2024년 도시개발사업 공사 착공을 목표로 구역지정 및 개발계획 수립을 위한 주민설명회를 개최하는 등 사업에 속도를 낼 전망이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr