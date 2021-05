"EMA, 화이자 백신 12~15세 접종 이달 승인 가능성"

[아시아경제 조유진 기자] 유럽의약품청(EMA)이 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신을 12~15세를 대상으로 사용하는 것을 이르면 이달 말 승인할 것으로 보인다.

10일(현지시간) 에머 쿡 EMA 청장은 "현재 우리가 세운 목표는 6월 승인이지만, 이를 5월 말로 속도를 낼 수 있도록 노력하고 있다"고 말했다.

이날 미 식품의약국(FDA)은 12~15세 미성년자에 대한 화이자-바이오엔테크 코로나19 백신 사용을 긴급 승인했다.

화이자와 바이오엔테크는 지난달 30일 코로나19 백신 사용 승인 대상을 12~15세까지로 확대해줄 것을 EMA에 요청했다고 밝힌 바 있다.

이 백신은 현재 EU에서는 16세 이상을 대상으로 사용 승인이 나 있는 상태다.

쿡 청장은 또 코로나19 백신의 지식재산권 보호 면제 문제와 관련, 이것이 코로나19의 매우 심각한 문제를 해결하지 않을 것이라고 말했다.

