동명대, 시니어 컴퓨터기초 무상 교육 … SW중심대학사업단·남구노인복지관 공동 시행

SW학과 3~4학년생, 1대1 학생도우미로 맹활약

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대학교(총장 전호환) SW중심대학사업단은 5월 11일부터 6월 11일까지 남구노인복지관과 공동으로 50+(중장년층) 대상으로 컴퓨터기초활용 역량 강화 교육을 무료로 실시한다.

이번 시니어 대상 컴퓨터기초활용 역량 강화 교육은 코로나19 상황을 고려해 반을 2개로 나눠 진행한다.

각 분반에는 강사 1명, 개별 학생도우미 5명, 시니어 5명으로 구성된다. 1주일에 2번(각 90분 강의), 3시간씩 5주간 시행한다.

1대1 학생도우미는 동명대 SW중심대학 참여 SW학과(AI학부,컴퓨터공학과,게임공학과,소프트웨어융합보안학과) 3~4학년 위주로 SW봉사를 원하는 전공학생 37명이 강사로 참여해 교육 효율성을 높인다.

동명대 SW중심대학사업단 조미경 단장은 “시니어의 인터넷 활용, 정보 활용 등 정보사회 참여 욕구를 충족시키고, 나아가 컴퓨터 활용 인터넷 교육으로 여가, 재정, 건강관리 등 서비스 활용 능력을 높여줄 계획”이라고 말했다.

조 단장은 또 “유사한 관심사를 가진 사람들을 서로 만나게 해줘 노년기 소외문제를 완화할 수 있는 대안이 될 것”이라고 말했다.

고령화 시대 노년층의 정보 불평등 해결이 새로운 과제로 떠오르고 있는 가운데 동명대 SW중심대학사업단이 노인정보화교육을 활성화하기 위해 이 프로그램을 마련했다.

