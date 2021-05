[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 11일 오전 10시 ‘2021년 제1회 초졸·중졸·고졸 검정고시 합격자’를 도교육청 홈페이지를 통해 발표했다.

이번 시험에서 초졸은 41명이 응시, 34명이 합격해 82.9%의 합격률을 보였다. 중졸은 106명이 응시, 84명이 합격해 79.2%의 합격률을 고졸은 418명이 응시, 332명이 합격해 79.4%의 합격률을 각각 기록했다.

학력별 최고령 합격자는 초졸 71세, 중졸 70세, 고졸 65세이다.

이번 검정고시 합격자와 개인별 성적은 11일부터 17일까지 전남도교육청 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 합격증서는 우편으로 개별 발송된다.

