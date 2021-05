아·태지역국가인권기구포럼 "미얀마 군부 쿠데타 강력 규탄"

최영애 인권위원장, 공동대응 노력 요청

[아시아경제 이관주 기자] 로잘린드 크로처 아·태지역국가인권기구포럼(APF) 의장이 미얀마 사태와 관련해 군부를 규탄하는 성명을 발표했다고 국가인권위원회가 11일 밝혔다.

크로처 의장은 성명을 통해 "2021년 2월 1일 발생한 미얀마 군부 쿠데타와 이에 따른 땃마도 총사령관, 민 아웅 흘라잉의 정권 장악을 강력히 규탄한다"고 했다.

이어 "APF는 미얀마의 폭력사태로 인해 765명이 넘는 민간인 시위 참가자들이 사망하고 최소 3500명이 수감된 상황에 대해 깊이 우려하고 있다"며 "미얀마 군부가 모든 형태의 폭력을 즉시 중단하고 정치수감자들을 전원 석방할 것을 촉구한다"고 강조했다.

이와 함께 APF는 성명을 통해 ▲폭력 중단 및 정치범 사면 ▲아세안정상회의 폭력중단 합의 이행 ▲미얀마 국가인권위원회 활동 정상화 등을 공개적으로 요구했다.

인권위는 이번 성명 발표에 APF 부의장인 최영애 인권위원장의 노력이 있었다고 밝혔다. 최 위원장은 3월 18일 크로처 의장에게 미얀마 상황에 대한 적극적인 대응을 촉구하는 한편, 지난달 27일 APF 거버넌스 위원회에서도 국제사회가 연대와 지지를 표명해 줄 것을 요청했다.

인권위는 "향후에도 APF 등 국제사회와 함께 미얀마 국가인권위원회가 기능을 정상적으로 수행할 수 있도록, 그리고 미얀마가 민주주의를 회복할 수 있도록 계속 지원할 것"이라고 했다.

