오세훈, 상반기 '성인지·성희롱 예방 특별교육' 받는다…강사는 이수정 교수

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 11일 신청사 다목적홀에서 서울시 시장단을 비롯한 3급 이상 간부 직원들 40여 명과 함께 '2021년 상반기 성인지·성희롱 예방 특별교육'을 받는다.

오 시장 취임 이후 처음으로 열리는 성인지·성희롱 예방 교육이다.

이수정 경기대학교 범죄심리학과 교수가 강사로 나서 '성인지 감수성 제고와 직장 내 성희롱(성적 괴롭힘) 예방'을 주제로 약 2시간 동안 강의한다.

한편 서울시는 '2021년 상반기 성인지·성희롱 예방 특별교육'을 11일과 13일에 걸쳐 개최한다.

서울시 관계자는 "코로나19 확산 방지를 위해 참여 인원을 50명 이내로 제한하고 좌석 간 거리두기, 마스크 착용, 발열체크 등 방역수칙을 철저히 준수하고 내부 방송으로 실시간 송출해 서울시 직원들도 교육을 시청할 수 있도록 했다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr