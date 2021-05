[아시아경제 임춘한 기자] 제주대학교에서 코로나19 확진자가 잇따라 발생해 비상이 걸렸다.

10일 제주대에 따르면 이날 오후 5시 현재 재학생 5명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 지난 9일 중어중문학과 학생 1명과 전산통계학과 학생 1명에 이어 이날 국어국문학과 학생 2명과 철학과 학생 1명이 각각 코로나19 확진 판정을 받았다.

제주대는 코로나19 확진 판정을 받은 재학생 5명 중 4명이 인문대학 재학생인 것으로 파악되면서 이날 인문대학 1호관과 2호관 건물을 일시 폐쇄하고 방역·소독에 들어갔다. 또한 전산통계학과 강의실과 코로나19 확진자와 대학 기숙사에 대한 방역과 소독을 한 상태다.

제주대 관계자는 "코로나19 확진자와 접촉한 대학 구성원 80여 명의 코로나19 검사 결과 기다리고 있다"며 "앞으로 2주간 학사일정을 모두 중단하는 방안 등의 조치를 검토하고 있다"고 밝혔다.

