국립극장, SKT 5G기술로 웨이브에서 만난다

[아시아경제 최동현 기자] 국립극장이 SK텔레콤, 콘텐츠웨이브와 공연 콘텐츠의 유통·확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

국립극장·웨이브·SK텔레콤은 국내 우수한 공연예술 콘텐츠를 5G 기반 신기술로 제작해 동영상 서비스 플랫폼으로 유통시키는 시스템을 구축하는 데 뜻을 모았다. 이번 업무협약을 통해 완성된 고품질 공연콘텐츠는 오는 하반기부터 웨이브 채널을 통해 관객과 만날 예정이다.

3사가 구상한 디지털 영상은 ▲특정 악기의 소리나 연주자를 선택해 시청할 수 있는 멀티 뷰·멀티 오디오 ▲다양한 각도에서 공연을 감상할 수 있는 멀티 앵글 ▲해설 영상 및 연주자 인터뷰 등으로 구성된다.

김철호 국립극장 극장장은 “이번 업무협약으로 국립극장의 고품질 공연실황을 시공간적 제약에 구애받지 않고 익숙한 플랫폼을 통해 누구나 편리하게 즐길 수 있을 것"이라며 "공공예술기관과 민간 기업이 전통 예술의 저변 확대를 위해 한데 뜻을 모았다는 점에서 의미가 깊다”고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr