거창군 주민참여예산사업 제안 공모와 위원 공개 모집

3개 분야 16억원 규모 주민참여예산사업 공모 진행

위원 15명 추가 공개모집, 분과위원회 구성·운영



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 주민참여예산 활성화를 위해 내년도 예산에 반영할 주민참여예산 제안사업 공모와 위원회 위원을 공개 모집한다고 10일 밝혔다.

먼저 군이 올해 추진하는 주민참여예산 사업공모는 총 16억원 규모로 ▲주민주도형 공모사업 5억원 ▲청년주도형 참여사업 5억원 ▲지역주도형 자치사업 6억원 등 3개 분야로 오는 6월 24일까지 진행되며, 거창군민이면 누구나 제안에 참여 할 수 있다.

주민주도형 제안사업은 주민생활과 밀접한 군민 전체의 편익을 위한 사업이며, 청년주도형 제안사업은 일자리, 문화예술, 복지 등 거창군 청년을 위한 사업을 대상으로 한다. 사업규모는 일반사업 1억원 이내, 행사성 사업은 3000만원 이내다.

그리고 지역주도형 자치사업은 읍·면별 5000만원 실링을 부여해 적극적인 참여를 유도하도록 했으며, 읍·면 주민자치회, 지역회의에서 제안토록해 지역의 특성이 반영된 다양한 사업이 발굴될 수 있도록 했다.

이번 공모를 통해 제안된 사업은 소관부서 검토를 거쳐 주민참여예산 분과위원회 검토, 온라인 선호도 조사, 주민참여예산위원회 심의 등을 거쳐 최종 선정되며, 2022년 당초예산안에 반영 후 올해 12월 군의회 예산안 심의·의결을 거쳐 확정되면 최종적으로 시행되게 된다.

이와 함께, 거창군은 주민참여예산제 운영에 참여할 주민참여예산위원회 위원 15명을 오는 31일까지 추가로 공개모집한다.

신청자격은 공고일 현재 만 19세 이상으로 군에 주민등록됐거나 군에 소재하는 기관·사업체에 근무하면 신청할 수 있다. 모집은 청년 6명, 사회적 약자 2명, 일반 7명 등으로 구분해 각계각층, 연령층에서 위원회에 참여할 수 있도록 했다.

구인모 거창군수는 “군민이 원하고 필요로 하는 다양한 사업이 예산에 많이 반영 될 수 있도록 이번 제안사업 공모와 주민참여예산 위원 공개모집에 군민 여러분의 적극적인 참여와 관심을 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr