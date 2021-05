이용섭 시장 “지방공휴일 5월18일 민간기업도 동참하기를…”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] “지방공휴일 5월18일에 관내 공공기관을 비롯해 각급 학교, 기관·단체, 민간기업에서도 많이 동참했으면 좋겠습니다”

10일 이용섭 광주광역시장은 간부회의를 통해 이같이 밝혔다.

이용섭 광주시장은 “지난해 우리시는 ‘5·18민주화운동 기념일 지방공휴일 지정 조례’를 제정하여 5월18일을 지방공휴일로 지정했다. 이 날은 단순히 쉬는 날이 아니다”며 “일상의 업무를 잠시 멈추고 1980년 오월의 아픔을 되새기고 5·18의 숭고한 정신을 기리는 날”이라고 강조했다.

이어 “1년에 단 한번, 5월18일 만큼은 우리 광주시민 모두가 한마음 한뜻으로 5·18을 기념하고 정의로운 광주의 역사를 체험하는 하루로 보내자는 것”이라면서 “가족이나 지인과 함께 5·18 관련 사적지를 돌아보고 오월 정신을 담은 다양한 전시와 공연, 영화를 관람하는 뜻깊은 하루가 되기를 바란다”고 덧붙였다.

그는 “지방공휴일 지정의 취지를 제대로 살리기 위해 5월18일 휴무가 공공부문에서 민간부문까지 확산되길 바란다”며 “5월18일 지방공휴일이 시민 모두가 ‘오월 정신’을 되새기고 추모하는 날이 될 수 있도록 뒷받침해주기 바란다”고 말했다.

