[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 밤사이 코로나19 확진자 2명이 추가되면서 전날 하루 9명의 코로나19 확진자가 나왔다.

10일 광주시에 따르면 전날 신규 확진자는 9명이며, 이들은 광주 2486~2494번 확진자로 분류됐다.

밤사이 추가된 광주 2493번은 감염경로를 알 수 없는 광주 2489번과 접촉한 것으로 조사됐다.

광주 2494번은 연일 n차 감염이 발생하고 있는 성덕고등학교 관련자다.

성덕고 관련 확진자가 전날에만 3명이 추가돼 누적 확진자는 25명이 됐다.

이밖에 상무지구 유흥업소 관련 확진자 1명과 제주 확진자 관련 1명, 경로미상 3명 등 5명이 확진됐다.

광주 지역 누적 확진자는 2494명이다.

