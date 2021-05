경기농수산진흥원, 특산물 최대 40% 할인 판매

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도농수산진흥원이 오는 16일까지 경기도 특산물을 최대 40% 할인 판매하는 '가정愛(애)달 감사전'을 연다.

경기도 농수산식품 온라인몰인 마켓경기(http://www.marketgg.co.kr)에서 진행되는 이번 기획 판매전은 가평 축령산 잣 등 80여개 품목을 판매한다. 특히 가정의 달을 맞아 선물세트와 가족 먹거리 위주로 구성했다.

도 농수산진흥원은 행사 기간동안 부천시 소재 기업의 육수ㆍ다시팩 선물세트(450g)를 기존 판매가 3만원에서 1만8000원으로 40% 할인 판매한다. 또 ▲가평 축령산 잣 선물세트(140g 2개) 기존 5만1700원에서 3만3660원으로 35% 할인 ▲안산 장류 세트(된장 500g+고추장 500g+간장 250ml) 기존 5만5000원에서 3만8500원으로 30% 할인 ▲화성 국내산 삼겹살 2kg(구이용ㆍ보쌈용 각 1kg) 2만4000원에서 1만6800원으로 30% 할인 등을 실시한다.

마켓경기 홈페이지 내 '찜(기존 찜 회원 포함)' 혹은 '소식 알림' 기능을 이용하면 1000원 쿠폰도 사용할 수 있다. 소식 알림 고객의 경우 오는 12월까지 매월 셋째주 수요일 오후 3시 선착순 100명에게 인기 상품을 반값에 구매할 수 있는 '쉿!크릿 반값 할인' 메시지를 전송한다.

일부 품목은 할인 적용 수량으로 조기 품절돼 정상가로 돌아갈 수 있다. 무료 배송비는 업체 정책에 따라 다르다.

강위원 도 농수산진흥원장은 "이번 마켓경기를 통해 도민들은 지역 농산물을 저렴한 가격에 구입하고, 농가는 비대면 판로 확보를 통해 도움받을 수 있는 기회가 됐으면 한다"고 설명했다.

도 농수산진흥원은 지난해 마켓경기에서 코로나19로 판로가 막힌 급식 납품 농가의 어려움을 해결하기 위해 착한소비 캠페인을 진행했다. 올해는 '가정愛(애)달 감사전'을 비롯해 도내 농가의 판매를 돕기 위한 기획전을 이어갈 계획이다.

