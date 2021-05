경기소방, 월 2회 '현안정책회의' 큰 성과

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 올 들어 매월 두 차례 개최하고 있는 현안정책회의가 큰 성과를 내고 있다.

경기소방본부는 지난해 말 이상규 본부장 취임 후 도입한 주요 현안정책회의가 본부와 일선 소방서 간 소통을 통해 주요 현안과 정책의 공감대를 형성하고, 정책의 합리성을 높여 문제해결 능력을 향상시키는데 큰 힘이 되고 있다고 10일 밝혔다.

회의는 이상규 본부장을 비롯해 본부 각 과장과 주무팀장이 참석한다. 북부소방본부장과 소방학교장, 도내 35개 소방서장도 비대면 영상회의로 참여한다.

현안정책회의는 크게 주요 현안과제에 대해 발표 및 논의와 소방서장 정책 제언 등 두 가지로 나눠 진행된다.

그동안 회의에서는 고층건축물 현장대응능력 강화 계획, 유해화학물질 사고대응 방안, 청사활용 화재진압훈련 등 다양한 현안들이 논의됐다.

소방서장 정책제언에서는 시군 소유 소방청사 환경개선 필요, 뉴 노멀 전기자동차 화재대응 강화 방안, 비 화재경보에 의한 소방력 낭비 최소화 등이 제안사항으로 올라왔다.

특히 지난 6일 열린 제9차 회의에서는 이상규 본부장이 '문제 해결노력으로서의 정책'을 주제로 직접 발표하기도 했다.

이 본부장은 이날 발표에서 문제해결 과정은 '문제발견(의제설정)→정책마련(결정)→정책시행(집행)'의 세 단계를 거쳐 이뤄진다며 조직 내 문제가 해결되지 않는 이유를 정책의 실패에서 비롯된 것이라고 설명했다. 문제해결을 위한 목표설정에 신중을 기하고 이를 소방행정에 적용해 달라는 게 이 본부장의 주문이다.

이 본부장은 "주요 현안정책회의를 통해 각종 현안을 토의하고 문제 해결방안을 도출해내는 등 조직 내 소통을 강화해 나가겠다"며 "앞으로도 전문성과 실력을 갖춰 도민이 피부로 체감하는 합리적인 소방정책을 추진하겠다"고 강조했다.

