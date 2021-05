SUV에 깔린 주유소 직원, 시민 10여명이 달려가 구조

[아시아경제 김희윤 기자] 서울 도심 주유소에서 스포츠유틸리티(SUV) 차량이 사람을 덮치는 사고가 발생하자 시민들이 힘을 합쳐 구조에 나섰다.

9일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 낮 12시 40분께 서울 영등포구 대림동의 한 주유소에서 카니발 차량이 주유를 마치고 이동 중에 주유소 직원인 40대 여성을 치는 사고가 발생했다.

직원이 깔렸음에도 계속 차를 움직인 차주로 인해 여성 직원은 차량 앞바퀴와 뒷바퀴 사이에 낀 채 약 5m를 끌려갔다.

사고를 목격한 시민들은 차를 멈추도록 소리치며 현장으로 달려가 구조에 나섰다. 주유소 직원과 손님 등 15명이 힘을 합쳐 차량을 들어 올렸고 깔린 여성 직원을 끌어내 출동한 119 구급대에 인계했다. 여성 직원은 크게 다친 곳 없이 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 카니발 운전자인 20대 남성을 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 입건했다. 사건 현장의 CCTV 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 해당 남성은 음주 상태는 아닌 것으로 전해졌다.

한편, 주유소 관계자는 "지나가는 시민들이 발빠르게 도와줘서 다행히 신속하게 (여성 직원을)구조 할 수 있었다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr