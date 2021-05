광주대 ‘취업 자신감 UP’ 맞춤형 뷰티스피치 호응

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교가 학생들의 취업 자신감을 높여주기 위해 시행하고 있는 맞춤형 뷰티스피치 프로그램이 호응을 얻고 있다.

광주대는 지난 3일과 7일 두 차례 교내 학생회관 진로·취업지원전용 강의실에서 재학생 50여 명이 참여한 가운데 취업 자신감을 향상할 수 있는 맞춤형 뷰티스피치 프로그램을 진행했다고 9일 밝혔다.

이번 뷰티스피치 프로그램은 면접에 대비해 떨림증을 극복하고, 생각 발표하기와 복식호흡·발성·발음 훈련 등 목소리 단련, 자세·태도·표정 등 호감형 이미지 단련, 감성·공감·경청·유머의 대화 키워드 익히기 등 이론과 실습으로 진행됐다.

또한 소통능력 향상과 자신감 증가를 위해 1분 스피치 경진대회도 개최됐다.

윤홍상 광주대 대학일자리센터장은 “학생들의 취업 자신감을 높이기 위해 뷰티스피치와 이미지메이킹 프로그램 등을 지속해서 진행하고 있다”면서 “앞으로도 학생 개인 맞춤형 교육을 마련해 취업 성공을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

