[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 성덕고등학교 관련 1명이 추가로 확진됐다.

8일 광주시에 따르면 이날 오후 6시 기준 성덕고 관련 확진자가 추가돼 광주 2484번으로 등록됐다.

그는 전날 확진된 광주 2479번의 가족이다.

이날 현재 기발표된 3명을 포함해 총 4명이 성덕고 관련 감염자다.

이들 4명의 감염 유형을 보면 주로 n차 감염 사례에 해당한다.

확진된 학생 등이 다녀간 스터디카페와 오락실 등 시설 이용자나 사업주가 연쇄 감염된 것이다.

성덕고 관련 누적 확진자는 22명이 됐다.

세부적으로는 성덕고 학생 14명, 학부모 2명, 타 고교 학생 1명, 대학생 4명, 사업주 1명이다.

성덕고는 오는 18일까지 전교생 대상 원격수업을 실시한다.

