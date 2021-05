경기도, 이색 음악선물로 도민들에게 위로 전해 '눈길'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19로 지친 도민들을 위로하는 기획 영상을 제작해 화제다.

경기도청방송 GTV는 '노래하는 GTV앵커의 음악선물'이라는 제목으로 뮤직비디오 영상물을 제작해 최근 유튜브에 올렸다.

해당 영상물은 경기도 오산에 위치한 물향기수목원의 수려한 자연풍경을 배경으로 피아노와 첼로의 아름다운 선율을 더하고 코로나19 극복을 위한 응원과 희망의 메시지를 담아 제작됐다.

도 대변인실 최정미 작가의 기획 및 제안과 성악을 전공한 김수현 GTV 앵커의 재능기부가 더해져 완성된 영상은 현재 GTV 유튜브 채널에서 상영 반나절 만에 조회수 300여회를 돌파하며 관심을 끌고 있다.

도 대변인실 관계자는 "비록 노래 한 곡의 작은 선물이지만 도민 여러분의 마음에 잠깐의 쉼과 큰 위로를 전하고 싶었다"며 "앞으로도 도민들의 마음까지 살피는 도정에 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

GTV는 지난해에도 가수 비의 '깡'을 패러디한 '건깡과일' 영상을 제작했다. 당시 영상은 공중파 방송에 소개되고 유튜브 조회수 4만 회 이상을 기록하는 등 큰 화제를 모았다.

