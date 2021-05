文, 어버이날 맞아 백신 독려…"백신 접종이 최고의 효도"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 8일 어버이날을 맞아 "백신 접종이 최고의 효도"라며 백신 접종을 독려했다.

문 대통령은 8일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "어르신들부터 먼저 접종을 받으시게 하고 가족들도 순서가 오는 대로 접종을 받는다면, 우리는 더 빨리 일상으로 돌아갈 수 있다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "가족을 만나는데 거리낌이 없어지고, 요양시설에서 부모님을 안아드릴 수 있다"며 "정부도 모든 어르신들께 효도하는 정부가 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

문 대통령은 "코로나 때문에 힘들어도 우리가 어려움을 이겨낼 수 있는 것은 우리에게 어버이의 사랑이 흐르고 있기 때문"이라며 "이제는 우리의 사랑으로 어버이에게 보답할 차례"라고 말했다.

또 "오늘만큼은 어머니 아버지께, 할머니 할아버지께 꼭 사랑을 표현하시기 바란다"며 "이 세상 모든 어머님, 아버님 감사합니다. 늘 건강하시고 평안하십시오"라고 감사를 표했다.

