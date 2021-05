'서울 관광 회복도약 자금' 10일부터 지급…4000개사 신청

14일까지 신청, 소상공인 5000개사 대상 100억원 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19로 어려움을 겪고 있는 관광업체를 대상으로 10일부터 순차적으로 회복도약 자금을 지급한다고 9일 밝혔다. 지난 2주 동안 '서울 관광 회복도약 자금' 신청을 받은 결과 4000여개 업체가 신청을 했다.

‘서울 관광 회복도약 자금’은 서울 소재 관광, MICE 소상공인 5000개사에 총 100억원(업체당 200만원)을 지원함으로써 정부 재난지원금에 더해 두터운 지원을 실시하는 사업이다. 지난 4월 26일부터 5월 14일까지 서울관광재단 홈페이지에서 온라인 신청 접수를 받고 있다.

‘서울 관광 회복도약 자금’은 관광진흥법과 전시산업발전법 상 관광· MICE 소상공인(5인미만, 연매출액 10억~50억원 이하)이라면 누구나 지정된 서류만 제출하면 적격요건 확인을 거쳐 지원금을 받을 수 있다.

조미숙 관광정책과장은 “서울 관광 회복도약 자금 지원이 기나긴 코로나19 팬데믹의 시련을 이겨낸 관광·MICE 업계가 재도약 하는데 미약하나마 도움이 되길 희망한다”면서 “그간 신청하지 못한 서울 관광· MICE 소상공인들은 남은 일주일간 잊지 말고 신청해 줄 것을 당부 드린다”고 말했다.

