지역문제해결플랫폼과 ‘시민주도 사회문제 해결’ 기반 구축 협약

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주사회복지공동모금회(광주사랑의열매)는 광주지역문제해결플랫폼과 시민주도의 사회문제 해결과 지역발전을 견인하는 사회적 가치 실현을 위해 손을 맞잡았다고 7일 밝혔다.

전날 협약식에는 이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장, 이민철 광주지역문제해결플랫폼 집행위원장 및 직원들이 참석했다.

두 기관은 협약 선언문을 공유하며 차질 없는 실행을 다짐했다.

협약은 시민이 주도해 사회문제를 해결하고 지역사회 발전을 견인하기 위한 광주지역문제해결플랫폼에 적극 참여하며 이를 사회적 가치 실현의 장으로 발전시킨다는 내용으로 체결됐다.

광주사회복지공동모금회는 사회적 가치 실현 협력에 중점을 두고 광주지역문제해결플랫폼은 지역사회 문제해결을 위한 네트워크 구축에 주요 역할을 두게 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr