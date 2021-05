고성도서관에서 만나요, 책과 공룡의 세계!

1도서관 1특성화 사업 공룡 관련 강연 및 행사 운영

[영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도교육청 고성도서관장 허윤금이 고성 지역의 특색을 살리고 책을 매개로 한 특화 분야의 전문성을 확립하기 위해 공룡을 주제로 한 1도서관 1특성화 사업을 운영한다.

5월부터 상설 체험 활동인 '이달의 공룡 그리기', '떠나자, 공룡섬 대탐험' 운영을 시작으로 초등학교와 연계한 '메이커 다이노'와 지역 축제 참여를 격려하는 '2021. 경남고성공룡세계엑스포' 참여 인증 이벤트가 9월~11월에 걸쳐 예정돼 있다.

특히 오는 29일에 진행될 공룡 해설사 안지상의 강연 '안지상 선생님이 들려주는 공룡 이야기'는 공룡에 대해 전문가적인 관점에서 설명해줄 예정으로 평소 공룡에 관심을 두고 있던 어린이들의 호응이 기대된다.

강연은 초등학교 3학년 이상 어린이를 대상으로 하며 11일부터 어린이 자료실 방문 또는 전화로 신청할 수 있다.

도서관 담당자는 "책과 다양한 활동을 통해 공룡에 대해 깊이 알고 새로운 경험을 할 수 있는 계기가 될 것이다. 평소 공룡을 좋아하고 관심을 보이던 고성의 어린이들에게 큰 즐거움이 되었으면 한다"고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr