7일 서울 용산구 대한노인회서울시연합회 앞 마당에서 열린 '제49회 서울시 어버이날 기념행사'에 참석한 어르신이 카네이션을 전달 받고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.