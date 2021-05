[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남유아교육진흥원은 제99회 어린이날을 맞아 ‘순천 SOS 어린이마을 원아 초청행사’를 실시했다고 6일 밝혔다.

이날 행사는 순천 SOS 어린이마을 원아 20여 명을 초청해 아이들이 꿈과 용기를 잃지 않고, 건강하게 성장하도록 격려하기 위해 진행했다.

진흥원 교직원들은 원아들과 ▲블랙라이트 공연 ▲신나는 체험 놀이 ▲어린이날 축하선물과 급식실에서 제공한 음식을 함께 나누며 친목을 다졌다.

김진 원장은 “우리 지역의 어린이들이 한 아이도 소외되지 않고 건강하고 밝게 자라 당당한 미래의 주인공으로 성장할 수 있도록 세심한 지원을 이어갈 것이며, 더불어 사는 사회 분위기 조성에 노력할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr