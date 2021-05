광주시 ‘국민정책디자인단 발대식’ 개최

시민·전문가·서비스디자이너 등 9명 참여

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 6일 광주도시공사 영구임대주택의 장기 공실 상가 활성화 방안을 마련하기 위한 ‘2021년 광주광역시국민정책디자인단 발대식’을 개최했다고 밝혔다.

국민정책디자인은 정책 수요자인 시민과 정책 공급자인 공무원, 서비스디자이너가 정책 과정 전반에 참여해 서비스디자인 기법을 활용해 공공서비스를 개발·발전시키는 국민참여형 정책모델이다.

‘2021년 광주광역시 국민정책디자인단’은 도시재생 및 청년문화활동 전문가, 정책수요자(시민), 서비스디자이너, 국민정책디자인 및 사업 담당 공무원 등 9명으로 구성됐다.

오는 10월까지 광주도시공사가 관리하고 있는 영구임대주택 상가의 장기 공실 문제와 상가 활성화를 위한 방안을 논의하게 된다.

이날 발대식은 국민정책디자인단 운영 배경과 추진과제 설명을 시작으로, 이종휘(크레타입 대표) 서비스디자이너가 국민디자인단의 개념과 활동단계별 필수 요소, 조사 목표, 향후 추진 방향 등을 안내했다.

주재희 시 혁신소통기획관은 “전문가, 시민 등 국민정책디자인단을 구성해 정책설계 단계부터 긴밀히 소통하면서 영구임대주택의 공실 상가 공간을 시민에게 꼭 필요한 공간으로 만들어가겠다”며 “앞으로도 생활속에서 불편하거나 개선해야 할 정책을 적극 발굴해 시민과 함께 해결하는데 노력하겠다”고 말했다.

