거창군, 월계들에서 올해 첫 모내기 시작

추석 전인 8월 하순에 수확 햅쌀로 출하될 예정

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 지난해보다 2일 늦은 마리면 월계들에서 6일 올해 첫 모내기를 시작했다.

이날 모내기를 한 마리면 월화마을 이창근(65세) 농가는 8000㎡(2420평)의 면적에 조생종인 조평벼를 이앙해 올해 본격적인 농사 시작을 알렸다.

조평벼는 추석 전 판매를 목적으로 RPC와 계약하여 조기재배에 참여하고 있다.

10a당 수확량이 542㎏으로 도열병 및 흰잎마름병, 줄무늬잎마름병 등에 강한 품종이다.

수확기 장마에 수발아가 우려되므로 적기 모내기, 적기수확에 주의하여야 하는 품종이기도 하다.

기상이변 없이 적기 영농이 추진되면 추석 전인 8월 하순에 수확하여 햅쌀로 출하될 예정이다.

구인모 거창군수는 “당일 모내기 현장을 방문해 농가를 격려했으며, 본격적인 영농철을 맞아 적기 모내기 지원과 영농지도에 주력해 농가소득 증대와 풍년 농사에 차질이 없도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 군은 고품질 쌀 생산을 위해 벼 보급종 공급 차액 지원사업, 토양개량제(규산)와 유기질비료, 육묘용 상토, 볍씨 종자소독제, 육묘상자 처리 농약, 친환경 제초용 우렁이 등을 농가에 지원하고 있으며, 공동농작업 대행료 지원으로 벼 병해충 항공방제를 실시할 계획이다.

