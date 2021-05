하나투어, 백신 접종 완료자 대상 여행상품 출시

[아시아경제 최동현 기자] 하나투어가 코로나19 백신 접종 완료자를 대상으로 한 여행상품을 출시했다. 백신 접종 완료자는 국내에서 백신별 권장횟수 접종을 마치고 항체 형성기간 2주가 지난 사람을 말한다. 해외에서 입국시 자가격리 의무가 면제된다.

하나투어는 백신 접종 완료자를 대상으로 국내외 자가격리가 필요없는 하와이, 스위스, 몰디브, 두바이 등의 여행상품을 추천하는 '지금 떠나는 해외여행' 기획전을 선보인다고 6일 밝혔다.

하와이는 상품에 따라 1~2일 관광 외 개별 자유일정이 가능하고 허니문 수요가 많은 몰디브는 '몰디브 7일-쉐라톤 풀문리조트' 등 전일정 리조트식을 포함한 올인크루시브 상품으로 구성됐다. 스위스는 전일 관광일정이나 투어텔 등 여행 목적에 따라 선택할 수 있도록 했다.

하나투어는 지난해 포스트 코로나 시대 대비 여행의 새로운 기준을 위해 마련한 '안전 여행 프로그램(SAFETY&JOY)'을 이번 기획전 상품에 적용했다.

하나투어의 글로벌 네트워크를 통해 높은 수준의 방역지침을 준수한 호텔, 식당, 관광지 등을 엄선했다. 식당은 일행 단독 테이블을 제공하며, 전용버스는 주기적인 소독과 환기는 물론 이용좌석은 50% 이내로 한다. 관광 일정은 밀집된 실내 관광지를 지양하고 안전 교육을 이수한 가이드가 동행해 여행객의 증상 체크 및 여행지의 안전지침과 준수사항을 안내한다.

자유일정 중에도 가이드가 카카오톡 등의 SNS 채널로 비대면 서비스를 제공하고 해외여행 중 긴급 상황 발생시 24시간 해외 긴급 의료지원 서비스(ASSIST CARD)도 제공한다.

여행객은 '출발 전 자가진단', '안전여행 기본 체크' 등 총 32개 항목으로 구성된 안심여행 체크리스트를 통해 여행을 준비할 수 있다.

하나투어 관계자는 "자가격리 의무가 면제되는 지역을 중심으로 현지 방역지침을 준수한 여행상품을 확대하고 안전조치에도 만전을 기하겠다"고 전했다.

코로나19로 인해 여행이 불가능한 경우에는 취소 위약금이 발생하지 않으며, 출발일 및 지역 변경도 가능하다. 자세한 내용은 하나투어 닷컴에서 확인할 수 있다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr