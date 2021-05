"20대 건강하던 아들이 AZ백신 맞고 일상생활 불가"…국민청원서 母 호소

[아시아경제 황수미 기자] 아스트라제네카(AZ) 코로나19 백신과 관련해 중증 염증 사례를 겪었다는 주장이 잇따라 전해지고 있는 가운데, 최근 기저질환이 없었던 20대 청년이 지난 3월 AZ 백신을 접종한 후 온 몸 근육에 힘이 들어가지 않는 증상과 함께 극심한 통증을 겪었다는 내용의 국민 청원이 올라왔다.

지난 2일 청와대 국민청원 게시판에 "20대 건강하던 아들이 AZ백신 접종 이후 하루아침에 일상생활이 불가능해졌다"는 제목의 청원이 올라왔다.

20대 청년 A씨의 어머니라고 밝힌 청원인에 따르면 A씨는 지난 3월12일 AZ 백신을 우선접종했다. 접종 당일 A씨는 온 몸이 처지는 듯한 증상을 겪었지만, 일반적인 증상이라 생각하고 참고 견뎠다고 했다. 하지만 접종 2주 뒤인 3월말 쯤부터 다리 저림을 시작으로 통증과 함께 근육에 힘이 들어가지 않는 증상이 나타나기 시작했다고 전했다.

이후 통증이 심해지자 A씨는 지난 4월13일 입원했다. 청원인은 "입원 2주 만에 가까스로 찾아낸 통증의 원인은 '전신 근육의 염증'소견이었다"고 말했다. 또한 "염증수치는 정상수치가 200인데, 아들은 무려 20,000이 나올 정도였다"고 덧붙였다. 그러면서 "(아들은) 온 몸에 힘이 들어가지 않아 수저를 들기도 버거워했고, 칫솔질 조차 할 수 없을만큼 심한 통증을 겪었다"고 말했다.

청원인에 따르면 아직 A씨의 근육조직 검사결과는 나오지 않은 상태다. 청원인은 "근육에 이상반응이 생긴 자가면역 질환이라는 것 외에는 제대로 된 병명조차 알지 못하는 상태"라며 "(아들이) 원래의 건강한 모습을 온전히 되찾을 수 있는 것인지 애타는 마음 뿐이다"라고 호소했다.

이어 청원인은 "현재 AZ 백신 중증 부작용으로 혈전증과 아나필락시스(심각한 알러지 반응) 외에는 인정하고 있지 않은 분위기"라고 말했다. 그는 "저희 아들 사례를 포함해 다수 케이스에서 염증으로 인한 사지마비 등 비슷한 케이스가 발생하고 있다"면서 "그런데 '중증 염증 사례' 및 '접종 사흘 이상 후 증상 발생' 사례들은 인과관계를 인정받지 못하고 있다"고 지적했다.

청원인은 "그럼에도 저는 여전히 백신 접종은 이뤄져야 한다고 생각하는 사람"이라며 "집단 면역 확보를 위해 백신 접종은 필요한 것이며, 부작용 가능성이 전혀 없는 백신은 없다는 것도 잘 알고 있다"고 말했다. 그러면서도 "국민들이 국가를 믿고 백신 접종을 하는만큼 피해 사례에 대해서는 국가 역시 국민들을 끝까지 책임져야 한다고 믿는다"고 말했다. 이어 "다수의 공통된 케이스를 토대로 염증으로 인한 이상 반응 또한 백신 부작용으로 인정되어야 한다"고 정부에 강력하게 요청했다.

한편, 최근 AZ 백신과 관련한 부작용 사례가 잇따라 제보되며 우려의 목소리가 높아지고 있다. 지난 4일, 50대 여경 B씨가 지난달 29일 AZ 백신을 접종받은 지 사흘 뒤 뇌출혈 증세를 보여 수술을 받고 중환자실에서 치료 중이라고 경찰이 전한 바 있다. 이에 청와대 국민청원 게시판에는 자신을 여경 B씨의 자녀라 밝힌 청원인이 철저한 조사를 호소하는 내용을 담아 작성한 글이 올라오기도 했다.

이 외에도 경기도의 한 병원에서 근무하던 40대 간호조무사가 지난달 12일 AZ 백신을 접종한 뒤 면역 반응 관련 질환인 급성 파종성 뇌척수염 진단을 받았다는 사례가 전해지기도 했다. 당시 이 간호조무사는 접종 직후 일주일간 두통을 겪었고 지난달 24일에는 사물이 겹쳐 보이는 '양안복시' 증상을, 지난달 31일에는 병원 입원 후에는 사지마비 증상까지 보였다고 알려졌다.

이와 관련해 김중곤 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종피해조사반장은 지난달 26일 정례 브리핑에서 "중증 파종성 뇌척수염이 의심되는 1건에 대해서는 결론을 보류하고 추가 임상 및 실험실 결과 자료를 보완해 재심의하기로 했다"고 밝힌 바 있다.

지속되고 있는 코로나 백신의 부작용 우려와 관련해 지난 4일 이용빈 더불어민주당 대변인은 "대체로 의약품의 경우 심각한 부작용은 늘 있었다"며 "소화제를 먹어도 약 부작용 때문에 사망에 이르기도 한다"고 말했다.

그러면서 그는 "그런 걸 백신 불안으로 끌고 가는 것은 집단면역을 달성해야 하는 상황에서 위험한 언론의 태도"라고 언급하며 코로나19 백신에 대한 지나친 우려를 경계해야 한다는 입장을 밝혔다.

또한 이 대변인은 백신 접종 후 부작용을 겪은 여성 경찰관 가족의 내용이 청와대 국민청원에 올라온 것에 대해 "대규모로 진행하다 보니 그런 희귀한 상황도 생긴다"며 "정부는 인과관계가 입증됐거나, 입증되지 않아도 과한 피해를 호소하는 부분에 대해 적절한 조치를 계획하고 있다"고 말했다.

한편, 이번 주부터 70∼74세 고령층에 대한 코로나19 백신 접종 사전 예약이 시작된다. 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 5일 정례 브리핑에서 "내일부터는 어르신들의 백신 접종을 위한 사전 예약이 시작된다"면서 "대상자들은 일정을 예약한 뒤 예약된 일자에 접종을 받아달라"며 적극적인 참여를 당부했다.

정부는 5∼6월 두 달간 60∼74세 고령층을 대상으로 AZ 백신 접종에 나설 예정이며, 접종은 전국 각지의 위탁 의료기관 약 1만2700여곳에서 이뤄진다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr