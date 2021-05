이재명 "강형욱·백종원·오은영, 이분들이 대한민국 3대 해결사"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] '강형욱ㆍ백종원ㆍ오은영'

이들의 공통점은?

이재명 경기도지사가 이에 대한 답을 줬다.

이 지사는 5일 어린이날을 맞아 페이스북을 통해 오은영 박사의 어린이 훈육에 대해 감동받은 이야기를 전하면서 이들을 '대한민국 3대 해결사'로 평가했다.

그는 먼저 기업인이자 방송인으로 종횡무진 활약하고 있는 백종원 씨에 대해 "소상공인의 어려움에 공감하고 직접 나서 문제를 해결하고 있다"고 소개했다.

백 대표는 매주 수요일 SBS 골목식당, 매주 목요일 SBS 맛남의 광장 등에 출연 중이다.

이 지사는 강형욱 동물훈련사에 대해서는 "'개통령'이라 불리며 강아지는 물론이거니와 인간에 대한 깊은 이해까지 보여주고 있다"고 높이 평가했다. 이 지사는 기회 있을때마다 강형욱 훈련사에 대해 동물을 통해 인간의 내면까지 들여다보는 분이라며 칭찬을 아끼지 않았다.

강 훈련사는 현재 월요일 밤 KBS2 '개는 훌륭하다'에 출연하고 있다.

이 지사는 오은영 박사에 대해서는 "아이들의 모습을 면밀히 관찰한 뒤, 거기에 맞는 사려 깊은 개선점을 알려주는데 감동받았다"고 전했다.

오 박사는 11년간 장수 프로그램인 SBS '우리아이가 달라졌어요'를 통해 많은 사람들에게 어린이 훈육의 중요성과 함께 체벌 등 전통 훈육의 문제점을 적극적으로 알려왔다.

