[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 고준희가 화보에서 넘치는 매력을 과시했다.

최근 자신의 SNS 계정을 통해 화보 사진을 공개한 고준희는 카리스마 넘치는 눈빛으로 시선을 사로잡았다.

특히 눈부신 석양과 화려한 액세서리들을 압도하는 고준희의 고혹적인 매력은 보는이의 감탄을 자아냈다.

