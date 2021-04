[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 아이즈원 장원영이 인형 같은 미모를 자랑했다.

27일 아이즈원 공식 인스타그램에는 "앨범 보면서 추억 여행하기"라는 글과 함께 장원영의 얼굴 사진이 여러 장 게재됐다.

사진 속 장원영은 깜찍한 블랙 앤 화이트 의상을 입고 다양한 표정을 선보이고 있다. 이에 네티즌들은 "세상에" "너무 예쁘다" "최고다"등의 댓글을 달며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 장원영이 속한 그룹 아이즈원은 지난 29일 2년 6개월 간의 가요계 활동을 중단하며 공식 해체했다.

