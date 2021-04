챗봇·인공지능(AI) 큐레이션까지...서초구 'AI 전자도서관' 운영

도서관으로 온 인공지능! 새롭게 탈바꿈한 서초구 신개념 AI 통합전자도서관 ▲ ‘도서관 챗봇서비스’ ▲구독형 도서 대출 ▲학교 교과과정 연계 ‘스쿨북스’ ▲인공지능 ‘AI 북큐레이션’

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 코로나19 장기화로 비대면 서비스 중요성이 날로 높아짐에 따라 구민에게 보다 안전한 독서 환경을 제공하기 위해 구민 맞춤형의 다양한 미래형 언택트 도서관을 운영한다.

먼저 서초구는 빅데이터를 기반으로 한 다양한 정보제공 및 서비스 이용이 가능한 신개념 ‘AI 통합전자도서관’을 새롭게 구축할 예정이다.

4차 산업혁명 시대에 걸맞게 서초구 통합도서관 및 전자도서관 홈페이지를 전면 개편하여 하반기에 시행 예정이다.

우선 구는 최신 IT기술을 반영한 AI 인공지능 시스템을 활용한 ‘도서관 챗봇서비스’를 도입해 스마트한 도서정보 제공이 가능하게 한다.

도서관별 도서검색 및 예약, 희망도서 신청 연계가 원스톱으로 가능하며 빅데이터를 활용, 개인별 맞춤형 추천도서도 받아볼 수 있다.

또 도서 이용인원 제한이 없는 ‘구독형 도서 대출’을 통해 대기 없이 인기도서를 바로 이용 가능하도록 한다.

이 외도 초중고 교과과정 연계 도서추천 및 다양한 콘텐츠를 제공해 주는 ‘스쿨북스’와 영어원서 플랫폼 ‘오버드라이브’, 인공지능 ‘AI를 활용한 북큐레이션’ 등 다양한 전자도서관 서비스들이 제공될 예정이다.

또, 구는 언택트 시대에 걸맞는 무인대출 시스템을 확대하기 위해 비대면 도서관 시스템을 확충한다. 새로운 신간도서 대출과 예약도서를 비대면으로 24시간 이용할 수 있는 ‘스마트 도서관’을 구반포역에 추가로 설치한다.

이와 함께 거리두기 격상시에도 비대면으로 도서관 자료를 대출할 수 있도록 한 무인대출시스템 ‘언택트 도서관’을 구립반포도서관, 내곡도서관에 추가로 설치, 이용자들이 안심하고 언제 어디서나 양질의 도서를 손쉽게 접할 수 있도록 할 예정이다.

한편 구는 기존 도서 비대면 안심서비스를 한층 더 강화한다. ‘전국 최초 시행, 특허까지 획득한 서초구 대표 도서관 서비스인 ‘서초 북페이백 서비스’는 집 근처 동네서점에서 책을 구입하고 3주 내로 반납하면 도서 비용 전액을 100% 환불해주는 서비스이다.

타 지역 주민들이 부러워 할 정도로 꾸준하게 인기가 상승중인 북페이백 서비스는 특히 하반기부터 홈페이지를 통해 기존 북페이백 신청 예약 뿐 아니라 온라인 결제까지 가능하도록 개선돼 한층 이용에 편리성을 더할 예정이다.

또 도서관 방문이 어려운 임산부, 영아보호자, 어르신들에게 택배를 이용해 도서대출?반납이 가능한 비대면 책 배달서비스 ‘서초 희망날개 북서비스’도 큰 호응을 얻고 있는데 올해는 신청자격을 3개월 임산부까지 확대(기존 7개월 이상 임산부 대상) 하고 운영기관도 전체 구립도서관으로 확대 운영한다.

조은희 서초구청장은 “4차 산업혁명 시대 한층 높아진 구민들의 눈높이에 맞는 스마트한 도서관 환경 구축으로 앞으로도 언제 어디서나 안전하고 편리하게 책을 빌려볼 수 있는 지속가능한 도서문화 서비스를 더욱 확대 발전 시키겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr