성북구, 2022 민·관 협치의제 제안사업 공모

지역사회문제 함께 해결하고 싶은 구민 누구나 4월21일부터 5월20일까지 공모 참여할 수 있어... 사업 계획 수립, 실행, 평가, 환류 전 과정 공론과 숙의 거쳐 함께 추진...

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 4월21일부터 5월20일까지 30일간 2022 성북구 협치의제 제안사업 공모를 실시한다.

협치의제란 지역사회문제해결을 위해 계획의 수립부터, 실행, 평가, 환류의 전 과정을 공론과 숙의라는 협치적 논의를 거쳐 민과 관이 함께 추진하는 사업이다.

이번 공모에는 지역사회문제를 민관이 함께 해결하고 싶은 성북구민 또는 성북구 내 직장 또는 사업장 소재자 누구나 참여할 수 있다.

제안분야는 경제, 사회, 환경, 파트너십 4개 분야이며 성북구청 홈페이지에서 신청서 다운로드 후 이메일 또는 방문접수로 신청할 수 있다.

제안된 사업은 사업부서와 협치성북회의의 적정성 검토를 거쳐 오는 6월 협치성북 공론장에 상정된다.

우선순위 투표를 통해 최종 선정되면 실행계획 수립 및 예산편성 절차를 거쳐 2022년부터 협치사업으로 추진된다.

자세한 사항은 성북구 홈페이지 또는 성북구청 자치행정과로 문의하면 된다.

