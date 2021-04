거창 전통시장 환경정비·방역·공중화장실 특별점검 시행

코로나19 예방 방역 활동 및 환경정비 구슬땀



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로부터 안전하고 깨끗한 환경을 조성하기 위해 거창 전통시장 환경정비와 방역소독, 공중화장실 등 특별점검을 했다고 23일 밝혔다.

이번 특별 점검은 전통시장 이미지 개선과 코로나19 예방 차원에서 진행됐으며, 손 소독제 비치, 환기 여부, 마스크 착용 의무 안내, 화장지 비치, 감염병 예방수칙 준수 여부 등을 집중적으로 점검했다.

거창시장번영회에서도 매일 상가 구석구석에 방역 활동과 깨끗하고 편리한 공중화장실을 위해 화장실 3개소에 손 소독제, 화장지, 비누 등을 비치하고, 매일 2회 청소를 하고 있다.

또한 시장 내 오래된 간판과 상가 주변을 지속해서 청소해 시장을 찾는 고객들이 청결한 시장 환경에서 값싸고 질 좋은 상품을 살 수 있도록 최선을 다하고 있다.

한편 군은 전통시장 활성화를 위해 전통시장 내 올해 개장하는 청년몰 조성사업과 다양한 볼거리, 체험 거리, 살 걸 리가 있는 문화관광형시장 육성사업을 추진 중이다.

