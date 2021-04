[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시의회는 2021년도 행정사무감사를 앞두고 시민 의견을 수렴한다고 23일 밝혔다.

행정사무감사는 제1차 정례회 기간 중 6월 8일부터 16일까지 진행된다. 양산시 행정사무 전반을 감사하는 것으로 올해는 접수된 시민 의견을 함께 반영할 예정이다.

접수내용은 시정 행정 전반에 대한 불편·부당한 사항, 주요 시책과 사업에 대한 개선 및 건의 사항, 예산 낭비 사례 등이다. 의견제출을 희망하는 시민은 26일부터 내달 14일까지 양산시의회 홈페이지 또는 우편으로 제출하면 된다.

임정섭 의장은 "다양한 시민의 목소리가 시정에 반영되는 것이 지방자치의 본질"이라며 "시민을 대표하는 시의회는 시민 의견을 적극적으로 수렴해 풀뿌리 민주주의를 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

