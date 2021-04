[동정]국토도시계획학회 23일부터 춘계학술대회 개최

[아시아경제 강주희 기자] 대한국토도시계획학회(학회장 김현수)는 23일부터 이틀간 '2021 춘계산학학술대회'를 개최한다. 주제는 '포스트 코로나 시대 도시의 변화'이며 35개 세션에서 200여편의 논문이 발표된다.

정책 세미나에서는 '코로나와 도시-국제대도시권의 경험과 시사점'을 주제로 미국과 영국, 한국의 사례를 발표하고 종합토론이 이어진다. 4차산업혁명, 동북아 공간개발 협력과 전망, 도심개발과 관리, 로봇 친화형 건축물 인증 등과 관련한 다양한 세미나도 열린다.

김현수 학회장은 "코로나 팬데믹이 우리의 일상에 많은 변화를 가져왔는데 종식 이후 이런 변화가 도시에 미칠 다양한 문제들을 짚어보고 해결책을 고민해야 하는 것이 도시계획을 전공하는 전문가들의 역할"이라면서 "그런 의미에서 이번 학술대회가 가지는 의의가 매우 크다"고 밝혔다.

