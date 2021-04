[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)은 22일 강원도 양양군 서면과 특산물 '엄나무순(개두릅)'직거래를 개최했다.

마포구청은 매년 구민들이 우수한 농·특산물을 저렴한 가격으로 구매할 수 있도록 노력해 왔다.

유동균 마포구청장은 "이번 행사를 통해 코로나로 인해 위축된 생산농가의 부담이 완화되고, 양 지역의 상호 교류와 협력이 지속될 수 있기를 희망한다"고 전했다.

