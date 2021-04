정읍시, 소통 강화·정보 전달 위해 카카오톡 채널 개설

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 시민과의 소통을 강화하고, 빠르고 편리한 정보 전달을 위해 카카오톡 채널을 개설했다고 22일 밝혔다.

카카오톡 채널은 국내에서 가장 널리 사용되는 국민 메신저 카카오톡에서 운영하는 서비스다.

블로그와 페이스북 등 기존 SNS와 달리 시민들에게 유용한 각종 정보를 1대1로 직접 전달하는 메신저형 소통 채널이다.

시민들에게 각종 시정 주요 소식뿐만 아니라 축제와 행사, 재난 안전 정보 등을 신속하게 전파할 수 있는 장점이 있다.

특히, 코로나19 장기화로 대면 접촉이 어려운 상황에 카카오톡 채널을 통해 확진자 발생과 동선 등 정보를 실시간으로 안내하고 있다.

또한 문자메시지 전송과 같은 단순 텍스트가 아닌 이미지, 영상 등 콘텐츠도 게재가 가능해져 시민의 정보 습득과 편의 증대에 한 걸음 더 다가갈 수 있다.

카카오톡 채널에 가입하고자 하는 시민은 카카오톡을 실행한 뒤 돋보기 아이콘을 눌러 ‘정읍시청’을 검색한 후 채널 추가를 선택하면 된다.

유진섭 시장은 “카카오톡 채널 운영으로 시민이 더 쉽게 정읍 소식을 접할 것으로 기대한다”며 “많은 시민이 유익한 정보와 행정서비스를 누릴 수 있도록 홍보에 많은 노력을 기울이겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr