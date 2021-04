충남, 내수면 산업육성…‘낚시레저 단지화’ 등

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 지역 내수면 산업육성에 나선다.

도는 내수면 산업발전을 위한 중·장기계획(2022년~2026년)을 수립해 추진한다고 22일 밝혔다.

중·장기 발전계획은 ▲중부권 최고 낚시레저 거점 단지화 ▲내수면 어업 관광 상품화 ▲내수면 어업 활성화 ▲금강 해수 유통 및 내수면 수산자원 보존 ▲내수면 협력체계 구축 등 5대 전략을 중심으로 추진된다.

내년부터 오는 2026년까지 지역 내수면을 종합적으로 이용·관리하고 수산자원 보호·육성 및 부가가치 극대화로 지역경제 활성화와 어업인 소득 증대를 도모한다는 것이 핵심이다.

도는 이를 위한 세부 과제로 내수면 낚시터 개발·육성과 해양수산부 낚시학교 건립 유치, 낚시터 환경 개선사업, 토착어종 복원, 관광 상품화 및 축제 활성화, 내수면 체험어장 사업, 강마을 재생 사업, 내수면 수산 생태 보전 기반 구축, 내수면 유해 외래어종 가공공장 건립 및 수출 상품화 등을 설정했다.

또 내수면 어업 청년 리스사업 활성화, 내수면 어업 안전사고 예방을 위한 부잔교 설치와 내수면 스마트 피쉬 팜 사업 지원, 내수면 양식장 현대화, 금강 해수 유통 관련 내수면 수산자원 후속 조치, 금강목장화 사업, 내수면 생태계 교란·유해·무용어종 퇴치 등도 실천에 옮긴다.

이를 통해 도는 2026년까지 1100여명의 일자리를 신규 창출하고 도내 내수면 수산물 생산량을 7600t까지 끌어올릴 계획이다.

조원갑 도 해양수산국장은 “중·장기 발전계획은 중앙정부에 사업추진 및 지원요청의 근거로 활용될 예정”이라며 “도는 이를 통해 내수면 이용에 관한 지역 주민의 관심과 수요를 높이고 내수면 산업을 발전시켜 지역경제 활성화를 도모하는데 주력할 것”이라고 말했다.

