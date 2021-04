김진명 소설가 최신작 ‘직지’와 ‘바이러스 X’ 중심 특강

강남구, 23일 오후 7시 '김진명 작가와 함께하는 북 콘서트' 강남구립도서관 유튜브 생중계 …김진명 작가 ‘시대의 물음의 답하다’ 주제로 강연

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 세계 책의 날인 23일 오후 7시 대치2문화센터 3층에서 ‘김진명, 시대의 물음에 답하다’를 주제로 온라인 북콘서트를 개최한다.

‘무궁화 꽃이 피었습니다’ ‘고구려’ 등 인기 소설의 저자인 김진명 작가가 최신작 ‘직지’와 ‘바이러스 X’를 중심으로 한국인의 정체성, 인류의 역사 및 사회적 현상에 대해 강연한다.

사회는 국내 1호 북뮤지션 제갈인철이 맡으며, 가수 조다빈 공연도 진행된다.

강남구립도서관 유튜브 채널을 통해 생중계되며, 누구나 실시간 댓글로 자유롭게 질문 하거나 의견을 제시할 수 있다.

자세한 사항은 강남구립도서관 홈페이지와 행복한도서관을 통해 확인할 수 있다.

강남구는 지난 2019년도부터 김영하 작가와 유현준 건축가, 이국종 교수 등을 초청하며 강연과 공연, 토론 등 다채로운 형식의 ‘주제가 있는 월간 인문학’ 행사를 개최해 왔다.

올해도 11월까지 이시형·박상미(6월), 오은영(7월), 타일러 라쉬(8월), 임홍택(9월), 채사장(10월), 김중혁(11월) 등이 북콘서트를 진행할 예정이다.

