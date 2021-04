금천구 청소년CEO 프리마켓 참여자 모집

30일까지 청소년 창업 CEO 프로그램 참가자 모집... 이웃과 지역사회에 대한 관심을 바탕으로 창업 아이템 개발 및 판매...경제·인성·진로 통합교육으로 사회와 더불어 성장하는 경험 제공

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 금천구 아동친화도시 사업 일환으로 추진하고 있는 ‘금천청소년 CEO 프로젝트’ 참가자를 30일까지 모집한다.

‘금천청소년 CEO 프로젝트’는 구가 청소년 진로역량 개발과 올바른 경제관념 함양을 목적으로 시립금천청소년센터(관장 유형우)와 함께 지난 2019년부터 3년째 이어오고 있는 사업이다.

특히, 올해는 ‘금천 실학자 정(직)·약(속)·용(기)’을 테마로 참가 청소년이 이웃과 사회에 필요한 아이템을 연구·제작·판매하는 과정을 통해 지역사회에 관심을 가지고 사회활동에 적극 참여할 수 있는 기회를 제공한다.

막연하게 느껴질 수 있는 창업에 대한 어려움을 해소하고 CEO로서의 잠재력을 발휘할 수 있도록 ▲오리엔테이션(활동 소개) ▲전체 창업교육(경제·인성교육 및 아이템 논의) ▲그룹별 역량강화(아이템 제작 실습) ▲창업 시뮬레이션(프리마켓 판매)을 진행한다.

프리마켓 판매 수익금 전액은 금천구 취약계층 청소년을 위해 사회에 환원(기부)할 예정이다.

참여 자격은 금천구에 거주하거나 금천구 소재 학교에 재학 중인 12~18세 청소년이며, 개인 또는 그룹(3~6인) 단위로 신청 가능하다.

활동은 코로나19 상황에 따라 소규모 그룹 모임과 온라인으로도 진행될 예정이다.

유성훈 구청장은 “청소년CEO 프로젝트는 자발적 참여를 통해 청소년의 참여권을 증진, 창업과 지역사회 활동 경험을 제공해 공동체의식을 기르는데 도움을 줄 것”이라며 “미래를 꿈꾸는 청소년들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 금천청소년센터 홈페이지 또는 SNS(페이스북, 인스타그램)를 참고하거나, 전화로 문의하면 안내받을 수 있다.

