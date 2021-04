日, 3개월만에 코로나19 신규 확진다 5000명대 넘어서

[아시아경제 나주석 기자] 일본의 코로나19 신규 확진자가 3개월 만에 5000명대를 넘어섰다.

21일 NHK방송은 오후 8시 현재 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 확진자가 5291명이라고 집계했다. 올해 1월22일 이래로 처음으로 코로나19 확진자가 5000명대를 넘어선 것이다.

이에 따라 일본의 코로나19 누적 확진자는 54만8256명으로 늘었다. 사망자 역시 49명 증가해 9786명이 됐다.

지역별로 살펴보면 오사카부에서 1242명의 신규 확진자가 발생해 가장 많이 늘었다. 이어 도쿄도 843명, 효고현 563명으로 집계됐다.

일본 언론에서는 일본 정부가 오는 23일 오사카부와 도쿄도, 효고현 등 3개 광역자치단체에 대해 긴급사태를 선언할 것으로 내다봤다. 스가 요시히데 일본 총리도 이날 기자단의 질문과 관련해 "우선 오사카와 효고로부터 (긴급사태) 선언 요청이 있었다"며 "도쿄도 (요청을) 검토 중이라는 보고를 받았다"고 밝혔다.

일본 내 코로나19 확산세가 심상치 않음에 따라 스가 총리의 해외 방문 일정도 취소됐다. 교도통신 등에 따르면 스가 총리는 당초 이달 말부터 내달 초까지 인도와 필리핀을 방문할 계획을 세웠지만, 일정을 취소했다.

