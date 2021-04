[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 21일 오후 3시 중랑구청 지하대강당에서 어려운 이웃을 돕기 위한 후원금(품) 모금 운동인 ‘2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업의 우수기부자와 자원봉사자에게 표창을 수여하고 감사의 뜻을 전했다.

이날 표창식에서는 기업체, 종교단체, 직능단체, 개인기부자 등 총 61명에게 표창장과 감사장, 사회복지공동모금회 표창패가 수여됐다.

또 코로나19에도 불구하고 ‘나눔과 봉사’라는 주제로 꾸준히 봉사활동을 이어온 우수 자원봉사자와 봉사단, 학생 12명에게도 표창장이 수여됐다.

류경기 중랑구청장은 “오랜 기간 이어진 코로나19로 모두가 어려운 상황이지만 이웃을 위해 아낌없는 나눔과 따뜻한 봉사를 해주신 구민 여러분께 감사드린다”며 “여러분이 전달해주신 마음은 사각지대 없는 따뜻한 복지 중랑을 만드는 데 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr