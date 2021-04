호남대, 2021학년도 창업지원 아이템 모집

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 재학생들의 창업 마인드 고취와 창업 촉진을 위해 2021학년도 창업지원 아이템을 모집한다고 21일 밝혔다.

호남대 LINC+사업단 창업교육센터는 재학생 중 지도교수의 추천을 받고 1년 이상 사업유지가 가능한 예비창업자를 대상으로 최대 800만원(아이템에 따라 차등 지원)을 지원하는 창업지원 아이템을 이날부터 내달 4일까지 신청 받는다.

접수된 아이템은 심사를 거쳐 내달 13~14일 창업지원 대상자를 선정한 뒤 지도교수의 지도 하에 아이템에 대한 시제품 제작 과정을 진행한다.

특히 아이템의 상품화로 매출 발생 시 호남대 창업보육센터 입주 우대와 특허출원 및 등록비 지원, 국내외 연수기회를 제공하고 창업아카데미와 창업캠프 등 실무교육 및 마케팅 교육에 참여할 수 있는 우대 혜택도 주어진다.

사업 참여 희망자는 호남대 종합정보시스템에 접속해 학사행정알림 창업지원 공고에서 신청서를 다운받아 작성한 뒤, 상지관 1층 취·창업지원단 창업교육센터에 제출하면 된다.

