광진구 예방접종센터 이번 주부터 주말 확대 운영

4월24일부터 매주 토요일 오전 9~오후 1시 확대 운영... 주말 이용해 자녀들이 부모님의 백신접종을 돕고, 접종 속도 내고자 결정

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 75세 이상 코로나19 백신 예방접종에 속도를 내기 위해 토요일에도 광진구 예방접종센터를 운영한다.

이번 주말 확대 운영은 자녀들이 부모님의 백신 접종을 돕기 위해 함께 방문하는 등 접종대상인 구민들의 편의성 제고를 위해 추진된다.

이에 따라 월~금 오전 8~ 오후 5시 운영하던 예방접종센터는 24일부터 매주 토요일 오전 9~오후 1시 확대 운영된다.

대상은 75세 이상 어르신 중 가족과 함께 방문 가능한 구민으로, 동별 평일 접종자 예약 시, 주말 접종 희망여부를 파악할 예정이다. 단, 주말에는 동 주민센터 와 접종센터를 왕복하는 수송버스는 운영하지 않는다.

주말(토요일) 운영 규모는 의사 2명 간호사 4명으로, 일일 최대 250명을 접종할 수 있다.

김선갑 광진구청장은 “거동이 불편한 어르신들은 가족의 도움없이는 접종센터를 방문하기 어려운 상황”이라며 “이런 상황을 감안하여 자녀분들이 부모님을 도울 수 있도록 토요일까지 운영을 확대하기로 결정했다”고 말했다.

이어 “주말 운영으로 구민들이 보다 편하게 예방접종센터를 찾을 수 있고, 백신접종 속도를 앞당기는 데 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

한편, 광진구 코로나19 예방접종센터는 지난 15일 개소, 2분기 접종은 75세 이상 어르신(46.12.31. 이전 출생자) 1만5000여 명과 노인시설 종사자 및 입소자 1200여 명 등 약 1만7000명(4.8.자 접종동의자 기준)을 대상으로 접종을 진행하고 있다.

