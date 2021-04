원희룡 지사 “내년 지방선거 불출마”…대권행보 시동

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 원희룡 제주도지사가 21일 내년 6월 지방선거에 불출마한다고 선언했다.

원 지사는 이날 오전 제주도의회 제394회 임시회 본회의에서 양영식 의원이 3선 도전 의사를 묻자 “내년 도지사 선거에는 출마하지 않겠다”고 밝혔다.

양영식 의원은 원 지사에게 “원 지사의 잦은 서울 방문이 대권행보가 맞냐”고 질문하자 원 지사는 “저는 2018년 재선이 된 이후 제주도의 여러 현안을 해결하고 세계 속 보물섬을 만들려고 하고 있다”며 "(임기가) 1년 남았는데 도정의 책임이 가볍지 않기 때문에 책임을 다하기 위해 노력하고 있다”며 즉답을 피했다.

그러면서 “한편으로는 제가 정치인으로서 더 큰 제주의 도약과 국가 발전의 책임감이 있기 때문에 다가오는 정치 일정에 노력을 쏟아야 한다고 한다”며 “도정의 공백이 없도록 고민하고 있다”며 여지를 남겼다.

원 지사는 “이 자리에선 분명히 말할 수 있는 것은 제가 두 번 도정을 운영했으면 내년 선거와 도정은 새로운 리더십에 넘기는 게 맞다는 것”이라면서 “내년 지사 선거에는 출마하지 않겠다”고 강조했다.

원 지사는 지사직 사퇴 시점을 묻는 질문에 “지사직이 가진 책임과 영향이 절대 가볍지 않다. 지금 이 시점에서 말씀드리는 것은 섣부르다고 생각한다”고 말을 아꼈다.

원 지사의 이번 발언에 대해 한 측근은 “원 지사의 대권 도전에 대한 의지를 다지는 것으로 해석해달라”고 전했다. 원 지사의 지방선거 불출마 선언이 사실상 대권 도전 의사를 시사한 것으로 해석된다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr