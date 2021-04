[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 출신 가희가 완벽한 복근을 자랑했다.

가희는 21일 자신의 SNS에 '가희 인스퍼레이션'이라는 글과 함께 흑백으로 촬영된 셀카 사진을 올렸다. 꾸준한 운동으로 다져진 복근이 눈길을 끈다.

2009년 애프터스쿨로 데뷔한 가희는 2016년 사업가 양준무 씨와 결혼해 두 아들을 두고 있다. 현재 인도네시아 발리에 거주 중이다.

